“Coraggiosamente Donna”, alla Reggia di Carditello la seconda edizione del premio

Il direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Francesco Eriberto d’Ippolito, avrà l’onore, nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 19 dicembre, nella sala Monta della Reggia di Carditello, a San Tammaro (Caserta), di presentare il premio Coraggiosamente Donna, giunto alla seconda edizione e promosso dall’associazione RiseUp e dalla fondazione Real Sito di Carditello, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di San Tammaro e dello stesso dipartimento di Scienze politiche dell’UniVanvitelli.

Animata da Lucia Cerullo, Alessandra Vigliotti, Francesca Ferrara, Carmen Carfora ed altre rappresentanti del gentil sesso, l’iniziativa è dedicata alle donne distintesi per l’impegno nel campo del sociale, della cultura, del lavoro, dell’arte, dello sporto, nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, dell’ambiente, della sicurezza e della collettività, e vedrà la premiazione, per le loro storie di coraggio e determinazione, di Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania; dell’imprenditrice ⁠Veronica Malangone; di Rosanna Oliva De Conciliis, fondatrice della Rete per la parità; di Daniela Silvestris, direttore provinciale dell’Inps di Caserta; di ⁠Alessandra Rubinacci, imprenditrice e art director; di Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano “Pasquale Mandato”; di ⁠Giusy Marzocchella, dirigente scolastico del Liceo “Elsa Morante” di Scampia; di Veronica Ursida, influencer e attivista per i diritti delle Donne, e, infine, un premio sarà anche conferirto alla memoria di Pina Farina.

Già relatore nella tavola rotonda “Focus Sicurezza e Legalità” insieme al responsabile del Consorzio Agrorinasce, Giovanni Allucci, il direttore d’Ippolito avrà l’onore e l’onere di presentare l’intera cerimonia che seguirà l’naugurazione del Trono Rosso, realizzato e donato dalle maestranze della fondazione Real Sito Carditello, alla presenza del presidente Maurizio Maddaloni e di Lucia Cerullo, presidente dell’associazione RiseUp.

Spazio, quindi, alla presentazione del video del simbolo del premio di quest’anno ad opera di Antonio Di Nardo, giovane studente universitario che attraverso la stampa 3D ha realizzato un oggetto di design unico nel suo genere, e alla proiezione del cortometraggio “Le Giuditta” realizzato nell’ambito del Bando di Concorso PerChi Crea, con il contributo della Siae e del Mic, dagli allievi dell’Istituto superiore “Leonardo da Vinci”, alla presenza della dirigente scolastica Alfonsina Corvino e della responsabile del Cantiere della legalità e della convivenza civile, Camilla Sgambato.