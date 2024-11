Provincia di Caserta, Zinzi: “Di Monaco fuori dalla Lega, siamo alternativi a Magliocca”

“Chiunque appoggi o anche solo pensi di condividere la gestione Magliocca è fuori dalla Lega. Non possono esserci accordi con chi ha messo in piedi un simile sistema di gestione della Provincia”. Così il deputato e coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, dopo aver appreso dagli organi di stampa della nomina del provinciale Gaetano Di Monaco, tesserato della Lega, a nuovo vicepresidente della Provincia di Caserta, revocando quest’ultimo incarico a Marcello De Rosa.

“È d’obbligo chiarire – continua Zinzi – che è un accordo di carattere meramente personale, tra lo stesso consigliere e il presidente Magliocca, di cui il partito non era a conoscenza e che comunque non avrebbe mai – in nessun caso – avallato”. “La decisione di Di Monaco – che ricordiamo non è stato eletto nella lista di riferimento della Lega – risulta pertanto in aperto dissenso rispetto alla linea politica del partito”.