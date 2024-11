Caserta, l’Osservatorio Giuridico Italiano premia le eccellenze del mondo forense

Caserta – Torna con la seconda edizione l’Osservatorio Giuridico Italiano National Award, che si terrà giovedì 12 dicembre, alle ore 15, alla Scuola di Formazione Forense Fest di Caserta. L’evento si conferma come un’importante occasione per premiare le eccellenze italiane del mondo forense che, con la loro attività, hanno dato prestigio all’Italia, contribuendo a valorizzare il settore giuridico e sociale.

Tra i premiati di quest’anno Ilario Nasso, magistrato della Corte d’Appello di Reggio Calabria e noto costituzionalista, Pino Rinaldi, celebre per il suo programma televisivo Detective: casi risolti e irrisolti, e Alessandro Micoli, autore del libro Galassia Stalking, con prefazione di Emanuele Ricifari. Inoltre, saranno conferite due attestazioni di benemerenza: una a Giovanni Maggiò, Cavaliere del Lavoro, noto per aver dato visibilità nazionale a Caserta attraverso il basket, e l’altra all’avvocato Luca Maori, penalista di spicco del Foro di Perugia, celebre per il suo coinvolgimento nel caso Meredith Kercher.

Sarà anche l’occasione per presentare una nuova figura nel comitato scientifico dell’Ogi, Veronica Vetrulli, capo produttore Rai. L’appuntamento proseguirà con una conferenza dal titolo Criminal Profiling: profili investigativi, psicologici, giuridici, a cui parteciperanno importanti esperti, tra cui Giovanna Palermo, Raffaella Perrella e Giuseppe Limone, docenti dell’Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”, l’avvocato Tiziana Barrella, criminologa e responsabile scientifico dell’Ogi, e Daniela Altruda, rappresentante della cooperativa New Hope che supporta le donne vittime di violenza.

La giornata si concluderà con la presentazione del progetto Piantumazione, una iniziativa che sottolinea l’importanza della cura, del rispetto e della pazienza, valori essenziali per una società migliore. La piantumazione di un albero diventerà il simbolo di un messaggio di vita e speranza.