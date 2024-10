Campania Libri Festival, a Napoli la fiera dedicata all’editoria

Incontri, presentazioni, dibattiti: ha fatto ritorno a Palazzo Reale il Campania Libri Festival. La fiera dell’editoria, giunta alla sua terza edizione, continua ad attestarsi come un appuntamento di grande rilievo sul territorio, come ha sottolineato la direttrice generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, Rosanna Romano.

Un’edizione, quella di quest’anno, in cui vengono alla ribalta le comunità locali: la vera forza di una regione come la Campania, ha evidenziato lo scrittore Marino Niola, autore del volume “L’Italia dei miracoli”. IN ALTO IL VIDEO