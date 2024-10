Mia Sposa 2024, boom di presenze al centro Medì. Gala di beneficenza con Telefono Rosa

Boom di presenze al centro commerciale “Medì” di Teverola (Caserta) per il primo weekend di “Mia Sposa”, la fiera internazionale del wedding in Campania, inaugurata sabato 12 ottobre, da oltre un decennio fra i saloni di settore più importanti d’Italia.

Nei primi due giorni di apertura, le tante coppie presenti hanno avuto l’opportunità di visitare i numerosi stand di espositori in maniera comoda e veloce, grazie alla mappa interattiva scaricabile dal QR code in fiera che ha “orientato e virtualmente accompagnato” i visitatori in giro per il salone del wedding in base alle proprie specifiche esigenze, e di ammirare le sfilate degli Atelier Mattia Pisano, Francesco Arena ed Essenza Boutique. Ottimo il riscontro del pubblico per la qualità dell’offerta espositiva, per i fashion event e per l’organizzazione.

Tra le novità più importanti di questa edizione c’è l’evento di solidarietà con cena di gala organizzata in partnership con Telefono Rosa, offerta per l’occasione da “Le due Torri Event” e in programma venerdì 18 ottobre, alle ore 20, nell’area sfilate della fiera. I partecipanti potranno elargire donazioni libere a favore dell’associazione che da anni svolge iniziative al fianco delle donne contro ogni forma di violenza di genere. A presentare la serata saranno Katia Manna e Ciro Giustiniani, che parteciperanno all’evento a titolo completamente gratuito.

“Mia Sposa”, di cui è ceo e founder Marcello Damiano, è quest’anno ancora più attiva sul fronte del sociale: partner speciale dell’edizione 2024 è, infatti, “Delante”, cooperativa sociale attiva sul territorio nazionale nell’inclusione e nell’accessibilità supportata da un team di professionisti che organizzano e rendono fruibili attività culturali e eventi di ogni genere rivolti a chi è affetto da disabilità.

La 17esima edizione di “Mia Sposa” prosegue lunedì 14, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, dalle 16.30 alle 21.30, e domenica 20 ottobre, giorno conclusivo, dalle 10.30 alle 22.30. Il calendario delle sfilate prevede, lunedì 14, “Fashion night” (ore 20), sabato 19 il “Bridal Fashion show” con Isabella Romei, Le spose di Licia, Atelier Moraca e Atelier Marea (ore 19.30), e domenica 20 ottobre Atelier De Vitto (ore 10.30), Atelier Antonella D’Auria (ore 19) e Atelier Amirante (ore 21).

Per partecipare alla fiera è necessario scaricare il ticket di ingresso gratuito dal sito www.miasposa.it

L’evento e il magazine – Promossa e organizzata da Magma srl, “Mia sposa” si svolge da anni al centro commerciale Medì di Teverola, dove per l’occasione è stata allestita una tendo-struttura di 8mila mq idonea ad ospitare con ogni comfort le aziende partner, gli espositori, i visitatori e i fashion event previsti con protagonisti della moda e dello spettacolo, comprese le numerose iniziative legate al sociale. Dal 2011 “Mia Sposa” ha investito anche nell’editoria con la creazione di “Mia Sposa Magazine”, che da free press è diventata testata registrata e distribuita nelle edicole di tutta Italia ed è oggi tra le principali riviste nazionali di settore, tanto da essere media partner delle più importanti fiere rivolte ai buyers come “Rome Bridal Week” e “Sì Sposaitalia Collezioni”. L’edizione 2024 della fiera è anche l’occasione per presentare il nuovo numero di “Mia Sposa Magazine”, dallo scorso anno completamente rinnovato e che sotto la direzione di Emma Zampella ha avuto un’importante rivoluzione grafica e di contenuti con sempre più spazio dedicato ai protagonisti della moda bridal e del wedding, con interviste e approfondimenti per scoprire in dettaglio il patinato mondo del matrimonio. IN ALTO IL VIDEO