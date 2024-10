Aversa, sfilata di auto e moto d’epoca al Parco Pozzi

Aversa (Caserta) – L’Automotoclub Storico Normanno organizza per domenica 13 ottobre, dalle ore 8 alle 13, il tradizionale show di auto e moto d’epoca che si terrà nel Parco Pozzi. Un museo viaggiante divenuto oramai un appuntamento di primo piano per la città di Domenico Cimarosa e patria della mozzarella di bufala campana e della celebre “polacca aversana”, che sarà offerta in omaggio a tutti gli espositori di un’auto o moto storica.

L’Amministrazione normanna patrocina l’evento insieme alla Provincia di Caserta e ai club cittadini del Rotary e dei Lions. Anche quest’anno, il raduno sta avendo una notevole eco e il club conta di convogliare al Parco Pozzi almeno 180 equipaggi tra auto e moto storiche, con alcuni pezzi di elevato pregio collezionistico provenienti anche da molto lontano.

Si tratta della quarta edizione dell’evento che, nel 2023, ha richiamato oltre seimila visitatori da ogni parte della Campania e del Basso Lazio, con oltre 130 espositori di auto e moto d’epoca ed altrettanti equipaggi.