Ottaviano, i maestri di “da Michele” formano i nuovi pizzaioli

Nascono tra i banchi di scuola i pizzaioli del futuro. Saranno gli studenti delle quinte classi dell’istituto superiore “De Medici” di Ottaviano, in provincia di Napoli, a partecipare al corso di formazione “Pizzaioli nel mondo – dalla tradizione alla creatività”, realizzato in collaborazione con la storica “Pizzeria da Michele” che aprirà le sue porte ai futuri pizzaioli a corso terminato.

A battezzare il nuovo percorso formativo l’assessore alla Formazione professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, e Alessandro e Sergio Condurro, amministratori della “Pizzeria da Michele” e di “Michele in the world”, insieme al dirigente scolastico Vincenzo de Falco. IN ALTO IL VIDEO