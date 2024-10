Aversa per due giorni protagonista dell’esercitazione “Campi Flegrei”

Aversa (Caserta) – Aversa è stata teatro per due giorni dell’esercitazione nazionale di Protezione civile per rischio vulcanico “Campi Flegrei 2024″, quale centro di incontro per i cittadini dei comuni di Quarto e Pozzuoli che hanno volontariamente partecipato all’esercitazione. Sul piazzale antistante la stazione è stato allestito un punto di registrazione e smistamento gestito dalla protezione, con la presenza di un centro radio e di un gruppo di soccorso della Croce Rossa Italiana.

Ad Aversa sono giunti i pullman provenienti dall’area flegrea con i volontari che hanno preso parte all’attività di esercitazione ed uno speciale Frecciarossa con a bordo Fabio Ciciliano, capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, per testare il sistema coordinato di risposta alla crisi e verificare i tempi di attivazione in caso di emergenza Campi Flegrei, che prevede di portare ad Aversa circa 20mila persone, prima del loro successivo trasferimento in Toscana.

Il sindaco Franco Matacena è intervenuto con l’assessore Eufrasia Cannolicchio e il comandante della polizia municipale Stefano Guarino, accogliendo i sindaci di Pozzuoli e Quarto, Luigi Manzoni e Antonio Sabino, e visitando gli stand informativi e di accoglienza. Il primo cittadino ha anche fatto i complimenti ai volontari del nucleo di Protezione civile cittadino che hanno assicurato la loro presenza per i due giorni dell’esercitazione.

“La nostra città – ha commentato Matacena – ha offerto collaborazione al dipartimento nazionale della Protezione civile, siamo riusciti a coordinarci molto bene sia con la Polizia municipale che con i nostri volontari per circoscrivere l’area e assicurare che tutto si svolgesse in sicurezza. Ho fatto i ringraziamenti al dottor Ciciliano per l’ottima organizzazione e credo di poter dire che l’esercitazione sia andata molto bene. Speriamo che resti solo una esercitazione e non ci sia mai necessità di attivare il dispositivo per una emergenza reale”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA