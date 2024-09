I centri commerciali del Sud Italia superano il Nord per presenze e fatturati: incontro al Vulcano Buono di Nola

I centri commerciali del sud Italia nell’ultimo anno superano il nord in termini di presenze e fatturati. La crescita dell’economia del settore per l’anno 2024 è trainata da quella che veniva considerata la “Cenerentola” del Paese.

Il dato è stato illustrato nel corso del convegno “Gestione del cambiamento – Visione e innovazione”, organizzato dall’associazione nazionale di direttori dei centri commerciali con il Vulcano Buono di Nola (Napoli). Numeri incoraggianti come confermato dall’amministratore delegato della struttura progettata da Renzo Piano, Francesco Furino.

Nell’ottica di un cambiamento radicale centri commerciali diventano sempre più piccoli città dove è possibile trovare di tutto dal commercio al dettaglio al food e ai centri dedicati al benessere della persona o all’intrattenimento. E’ questa l’evoluzione come confermato dal presidente nazionale di Adcc Stefano Pessina.

I lavori introdotti da Gaetano Graziano, vicepresidente di Adcc Italia, e moderati da Andrea Ajello, direttorr di “Retail & Food”. Il presidente del Cis di Nola, Andrea Miranda, ha evidenziato quanto il retail sia sempre più presente, anche nell’area definita la città degli affari. Ma come si stanno muovendo le aziende come il gruppo Sorbino, che può contare su circa 200 punti vendite in Italia? Lo spiega l’amministratore delegato Gianni Sorbino. IN ALTO IL VIDEO