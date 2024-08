Giugliano, in 4 su Smart senza patente: auto si ribalta e muore bambina di 8 anni

Tragico incidente stradale stamattina a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Lungo la strada Domitiana, una Smart Fortwo con un uomo, una donna e le due figlie di lei, si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Una delle bambine, di appena 8 anni, è morta a causa dell’impatto. Un’altra minore di 16 anni è stata condotta in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre è in osservazione nello stesso ospedale mentre per l’uomo alla guida qualche escoriazione. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito.

L’auto era senza assicurazione ed il conducente senza patente. E’ venuto fuori questo, dai primi accertamenti dei carabinieri. Pare che la 16enne fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore e la vittima in braccio alla madre sul sedile lato passeggero. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal 118.