Maltempo, si apre voragine a Monte di Procida: strada chiusa. Disagi anche a Pozzuoli

Il primo temporale abbattutosi ieri sulla Campania, dopo settimane di caldo torrido, lascia il segno. A Monte di Procida, nell’area flegrea, si è aperta una voragine in via Mercato di Sabato, una delle arterie principali della città, immediatamente chiusa al traffico nel tratto interessato con conseguenti disagi per gli automobilisti, oltre che per residenti e commercianti della zona.

Al lavoro i Vigili del fuoco e la Protezione civile per capire cosa abbia causato il cedimento del manto stradale in più punti per una lunghezza complessiva di circa tre metri e una larghezza di uno, per poi procedere alla riparazione. Verso le 11 sono arrivati i tecnici della ditta incaricata del ripristino del manto stradale per riattivare la viabilità, come dichiarato dal sindaco Scotto di Santolo, intervenuto sul posto insieme al collega della confinante Bacoli, Josi Della Ragione.

A Pozzuoli, intanto, disagi alla mobilità dovuti sempre al maltempo e a uno smottamento in via provinciale Cuma Licola. La strada, inizialmente interdetta, dopo i lavori di ripristino è stata riaperta. “In tempi brevissimi abbiamo liberato, pulito e riaperto al transito via provinciale Cuma Licola, interessata da una frana nelle prime ore della mattinata – dice il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni – Ringrazio i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti del Comune di Pozzuoli che, anche in questi giorni di agosto, anche di domenica, lavorano incessantemente nell’interesse della città e dei cittadini puteolani”. IN ALTO IL VIDEO