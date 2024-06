Aversa, Matacena sindaco: ecco il nuovo Consiglio Comunale

Aversa (Caserta) – “Il primo traguardo è stato raggiunto, ora il percorso è tutto in salita: è arrivato il momento di rendere finalmente Aversa una città virtuosa”. E’ questo l’auspicio di Franco Matacena, da ieri nuovo sindaco di Aversa dopo il netto trionfo al ballottaggio, al termine del quale ha conseguito il 57,7% dei votanti, mentre l’avversario Antonio Farinaro si è fermato al 42,29%. Circa 2mila i voti di scarto a favore del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord che al primo turno aveva di poco sfiorato la vittoria con il 49,4% rispetto al 26% di Farinaro.

Costituita da sette liste, tra cui “Aversa Moderata” ispirata dal consigliere regionale Giovanni Zannini, che annovera il più votato della competizione, Giovanni Innocenti, con 900 voti, la coalizione di Matacena aveva già ottenuto al primo turno il 50% più uno dei consensi, e quindi il premio di maggioranza che la fa “sbalzare” al 60%.

Il nuovo Consiglio Comunale – In maggioranza 5 seggi ad “Aversa Moderata”: Giovanni Innocenti, Olga Diana, Pietro Giglio, Domenica Pisano, Lucia Aversano; 3 seggi a “Noi Aversani”: Francesco Sagliocco, Federica Turco, Antonio Ivan Giglio; 2 seggi a “Immagina Aversa”: Massimo Palazzo e Raffaele Oliva; 2 seggi ad “Aversa Italia”: Adele Ferrara e Massimo Virgilio; 2 seggi a “Forza Azzurra”: Luigi Dello Vicario e Francesco Di Virgilio; 1 seggio a “Il Centro per Aversa”: Raffaele De Gaetano. All’opposizione 1 seggio per la lista “Farinaro Sindaco”: Nicla Virgilio; 2 seggi a Fratelli d’Italia: Imma Lama e il candidato sindaco Antonio Farinaro; 2 seggi a “Forza Aversa”: Dino Carratù e Carla Palmiero; 2 seggi al Partito Democratico: Marco Girone ed Elena Caterino; 1 seggio a “La Politica che Serve”: Mario De Michele; il candidato sindaco del centrosinistra Mauro Baldascino. Nessun seggio per la candidata sindaco indipendente Eugenia D’Angelo de “Il Basilisco”.