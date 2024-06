Castel Volturno, Pineta Grande unico centro accreditato Inps in Campania per screening oncologici gratuiti a dipendenti e pensionati pubblici

L’Inps ha istituito un nuovo servizio di screening gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche rivolto a dipendenti e pensionati pubblici. Il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno (Caserta) è l’unico centro in Campania accreditato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per effettuare gratuitamente gli screening senza alcun anticipo (è possibile usufruire del servizio anche in altri centri anticipando l’intero importo che sarà poi rimborsato entro 90 gg dall’Inps).

Possono usufruire del servizio i dipendenti ed i pensionati pubblici nati tra il 1° gennaio 1957 ed il 31 dicembre 1984. La richiesta va inoltrata online entro il 30 maggio 2025 attraverso il sito www.inps.it o al numero 803 164 (da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile).

L’utente dovrà poi attendere di ricevere il voucher dall’Inps con il quale potrà contattare il call center del Pineta Grande Hospital al numero 0823 854111 per prenotare lo screening. La prestazione sarà eseguito entro 30 gg dalla richiesta. Ulteriori informazioni su inps.it