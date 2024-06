Aversa, la scuola De Curtis trionfa al “Premio Nazionale Città di Castel di Sangro”

Aversa (Caserta) – Al Teatro Tosti di Castel di Sangro si è tenuta la premiazione del concorso nazionale di teatro, musica e creatività riservato alle scuole, che ha visto una nutrita partecipazione di istituti scolastici provenienti da ogni parte d’Italia. L’istituto comprensivo “De Curtis” di Aversa si è particolarmente distinto aggiudicandosi ben quattro premi.

Per la sezione Narrativa uno riconoscimento è stato assegnato al libro di fumetti “Nel mondo delle favole” realizzato dalle classi 1F, 1G e 1I; per le sezioni Teatro e Musica premiato lo spettacolo “Un mondo di pace” che ha coinvolto una rappresentanza delle classi prime e seconde della sede centrale (1G, 1I, 1L, 2G, 2I, 2H, 2L). Il primo premio per il Certamen di Cultura è stato assegnato alle classi 1G, 1I, 1L. Nuovi successi, dunque, per la scuola aversana egregiamente guidata dalla dirigente Carmen Del Vecchio che si è aggiudicata, in tre diverse sezioni, il premio nazionale “Città di Castel di Sangro”.

La competizione, rivolta alle scuole italiane, coordinata dal direttore artistico, professor Antonio Brescia, è organizzata dell’associazione culturale “Eureka” e dal comune di Castel di Sangro con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, della Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo e del Parlamento Europeo. Ancora una volta gli studenti della “De Curtis” hanno mostrato la loro creatività e hanno veicolato messaggi di impegno civile.