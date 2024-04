“Il Volo” incontra i fan al Vulcano Buono per il nuovo album “Ad Astra”

20 milioni di dischi venduti nel mondo e una tournée che li porterà in Cina e in Giappone. Ma il giorno dopo l’uscita del nuovo album “Ad Astra”, Gianluca Ginobile, Ignazio Boschetto e Piero Barone, meglio conosciuti come “Il Volo”, hanno festeggiato l’evento insieme con i loro fan nella piazza Capri del centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola.

Foto, selfie, e centinaia di firme sui cd appena acquistati, in un pomeriggio tra musica ed emozioni. Una tendenza, quella di ospitare i grandi interpreti della musica, ma anche di organizzare eventi spettacolari, nell’ottica di evolvere il centro commerciale in un luogo da vivere con la famiglia unendo business e spettacolo, che sta perseguendo la struttura disegnata da Renzo Piano.

Il nuovo direttore, Guglielmo Cirillo, ha illustrato le prossime tappe, evidenziando il successo della Pasqua anche grazie all'evento "Le Stanze di Alice".