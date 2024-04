Giugliano, scontri tifosi-polizia durante gara col Taranto: 11 misure cautelari

Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura di Napoli Nord, i poliziotti del commissariato di Giugliano – Villaricca, della Digos e della Squadra mobile di Napoli, hanno eseguito una misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di 11 persone.

L’attività investigativa è scaturita a seguito degli scontri tra tifosi e forze dell’ordine, avvenuti domenica 8 ottobre 2023 nei pressi dello stadio comunale “De Cristofaro” di Giugliano in Campania (Napoli), al termine della gara tra le squadre del Giugliano e del Taranto, valevole per il girone C del campionato nazionale di Lega Pro. Durante i disordini rimasero contusi tre poliziotti.