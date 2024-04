“Osservatorio Cittadino”, scarica gratis il numero del 7 aprile del magazine di Aversa e Agro

Aversa (Caserta) – In edicola e online, domenica 7 aprile, il nuovo numero di “Osservatorio Cittadino”, il magazine di Aversa e Agro Aversano diretto da Margherita Sarno e distribuito gratuitamente in tutte le edicole e attività commerciali del territorio.

In copertina l’incredibile vicenda del Pink House, tra i più famosi locali della città, che si è visto costretto a demolire il gazebo costruito accanto all’attività dopo che il Comune prima ha rilasciato il titolo edilizio per poi revocarlo una volta che l’opera era stata realizzata. Una vicenda che ha danneggiato l’immagine del bar-pasticceria guidato dai fratelli Vitale, i quali, dopo aver perso in giudizio, ora sono intenzionati a chiedere i risarcimenti al Comune.

Sul fronte della cronaca si parla della decisione dell’ex boss Francesco “Sandokan” Schiavone di collaborare con la giustizia: in un editoriale firmato da Vincenzo Sagliocco si parla di vittoria dello Stato che, tuttavia, allo stesso tempo, sembra prendere sottogamba i fenomeni di microcriminalità che attanagliano il territorio.

Continua il “viaggio” di OC all’ospedale “Moscati” di Aversa, stavolta con la visita al reparto di Cardiologia. Si parla, inoltre, di scout, con il trentennale del Masci aversano, e di economia, con la recente elezione dell’aversano Gianpaolo Bo a presidente dei Giovani di Confindustria Caserta.

Non si placa la polemica sulla chiusura dello storico Liceo “Cirillo”, interessato da lavori di ristrutturazione, da parte della Provincia, della sede di via Corcioni che dureranno fino al 2026; un caso che ha suscitato malumori nella comunità scolastica, con diverse proteste degli studenti che non vogliono smistamenti in altri istituti e doppi turni per due anni, e sul quale interviene il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, che respinge le accuse e parla di “strumentalizzazione politica”.

E ancora notizie sulla politica, in vista delle elezioni amministrative di giugno, e rubriche di cultura, musica, spettacolo, sport, salute e tanto altro.

