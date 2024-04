Licia Colò al Centro Commerciale Campania per una giornata con gli amici a 4 zampe

Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, è pronto a ospitare un evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Sabato 6 aprile sarà una giornata indimenticabile, ricca di attività e divertimento per tutti.

Gli amici animali e i loro padroni potranno trascorrere ore felici e incontrare Licia Colò, l’esperta giornalista e divulgatrice. A partire dalle 10 del mattino, in Piazza Centrale, sarà presente un veterinario pronto a rispondere a tutte le domande sulla salute dei nostri adorati animali domestici. Previsto anche un percorso di agility dog, toelettatura e sessioni di attivazione mentale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, Piazza Campania diventerà un punto di incontro e condivisione: Licia Colò presenterà le varie associazioni e enti che si dedicano al benessere degli animali. Sarà un’opportunità unica per conoscere da vicino il loro impegno e le loro attività. Licia Colò sarà anche disponibile per foto e autografi, per rendere ancora più speciale questa giornata. Non mancheranno anche dimostrazioni pratiche di agility e pet therapy, che faranno divertire e emozionare tutti i presenti.

Le associazioni e gli enti presenti: la Protezione Civile, Protezione Animali, Carabinieri, Quattrozampeinfiera, Nati Liberi, Vesuvio and Friends, Cane Randagio Asd, Osservatorio Giuridico Italiano, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Il Coraggio di Laura.

Scarica l’App IO & CAMPANIA per ricevere fantastici gadget in omaggio. Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi” del sito www.campania.com