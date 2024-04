Aversa, l’istituto “Conti” e il prof regista Angelo Cretella protagonisti al Festival Nebrodi Cinema

Aversa (Caserta) – Un’attenzione particolare ai temi legati ai territori, alle storie minori, spesso dimenticate, alla salvaguardia dell’ambiente, al sociale e alla solidarietà. E’ il “Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc”, dedicato al cinema indipendente in tutte le sue forme e contenuti, che si terrà in Sicilia dal 7 al 12 ottobre. Un evento che vedrà gli allievi della Quarta QP (indirizzo Audiovisivo) dell’istituto superiore “Osvaldo Conti” di Aversa, diretto dalla professoressa Mena Di Grazia, partecipare come “classe giurata” per la selezione delle opere che andranno in nomination per l’assegnazione dei numerosi premi.

Intanto, prendono il via gli eventi collaterali del festival. Si parte col doppio appuntamento con “Incontri” per discutere del cinema sociale umoristico. Protagonista il regista casertano Angelo Cretella, docente di Cinema del “Conti” di Aversa, che dialogherà, insieme all’attore e regista Adriano Aiello, con gli studenti dell’Itet “Tomasi di Lampedusa” il 19 aprile a Sant’Agata di Militello (Messina) e il pubblico del festival al Teatro “Aliferi” di Naso (Messina) il 20 aprile. Può il cinema servirsi dell’umorismo per affrontare temi sociali seri e importanti? Può, questa particolare forma di racconto, scavare nel profondo delle nostre emozioni e delle nostre coscienze? Saranno proprio queste le domande a cui si cercherà di dare risposte.

19 aprile – All’incontro nell’istituto “Tomasi di Lampedusa” prenderanno parte la dirigente scolastica, professoressa Antonietta Emanuele, un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Naso, ente partner del festival, il direttore del festival Franco Blandi e i registi Cretella e Aiello. Saranno proiettati i cortometraggi “Il Semaforo” di Adriano Aiello, “The Breakdown” di Giulio Mealli, “DisAbili” di Angelo Cretella. Tutte le opere affrontano importanti tematiche sociali da una prospettiva umoristica, capace di raggiungere gli spettatori con più facilità, senza, però, sminuire l’importanza delle storie narrate. Durante l’incontro i registi dialogheranno con gli studenti presenti e con quelli delle scuole collegate in diretta streaming.

20 aprile – Al Teatro “Alfieri” di Naso, alle ore 19, il pubblico potrà dialogare con i registi Cretella e Aiello, alla presenza del direttore del festival, Franco Blandi, e di un rappresentante del Comune partner di Naso. Saranno proiettati i cortometraggi “Il Semaforo” di Adriano Aiello, “The Breakdown” di Giulio Mealli, “DisAbili” di Angelo Cretella, “Don Gino” di Salvatore Sclafani.

Le selezioni del Festival – Nel frattempo, proseguono i lavori della giuria di selezione del Festival Nebrodi Cinema Doc che ha già ricevuto l’iscrizione di oltre 80 film provenienti da tutto il mondo. Per iscrivere i film al festival c’è tempo fino al 28 luglio 2024. Da questa data inizieranno i lavori della giuria tecnica che selezionerà le opere che andranno in nomination per l’assegnazione dei numerosi premi. Il festival si terrà dal 7 al 12 ottobre 2024.

Angelo Cretella – Nato a Succivo (Caserta) nel 1979, si è laureato in Filosofia all’Università Federico II di Napoli con una tesi sul Cinema. Dirige il suo primo cortometraggio all’età di 20anni e nel 2021 ha prodotto e diretto il film “La Carovana Bianca”, un doc sul mondo del circo che gli è valso, tra gli altri, il premio “Visioni Italiane” della Cineteca di Bologna e il premio “Vittorio De Seta”. Nel 2015 inizia la sua carriera di docente nelle scuole superiori, insegnando linguaggio e tecnica cinematografica negli istituti professionali. Ha organizzato e diretto diversi workshop di cinema, ha collaborato con l’Università di Napoli e con la casa editrice Bompiani. Attualmente collabora con l’Università di Torino. Per i suoi lavori ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi.