Aversa, gli scout celebrano i 70 anni del Masci: appuntamento domenica 14 aprile

Aversa (Caserta) – La Comunità Aversa 2 “Antonio Belluomo”, insieme al presidente Massimiliano Costa, domenica 14 aprile, in piazza Don Peppe Diana, ad Aversa, dalle 10 del mattino, festeggerà il 70esimo anniversario della fondazione del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.

Lo scoutismo è un movimento che si propone la formazione integrale della persona secondo i principi ed i valori definiti dal suo fondatore Lord Robert Baden-Powell. Punto fondamentale è la formazione permanente dell’adulto.

Gli adulti Scouts della Comunità Aversa 2 allestiranno una mostra fotografica con poster fotografici delle attività che il Masci ha realizzato negli anni per far conoscere gli scopi del Movimento e la partecipazione gioiosa degli Adulti Scout ai momenti comunitari. Ad Aversa si ritroveranno anche altri gruppi della regione Campania che esporranno i poster delle loro attività.

La manifestazione sarà arricchita da quattro tavoli di confronto, secondo la tecnica del Word Cafè, condividendo spensieratezza e sorseggiando un caffè. Argomenti dei tavoli, saranno: l’autoeducazione degli adulti, il vivere in comunità, la salvaguardia del Creato ed il Servizio verso il prossimo. Nell’adiacente chiostro di San Francesco, la comunità del Masci Aversa 1, si incontrerà attorno al tema “Lo scautismo adulto sul territorio – Ieri, Oggi e Domani”.

I festeggiamenti proseguiranno nel pomeriggio, dalle 15.30, sempre in piazza Don Diana, insieme all’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) che festeggia il 50esimo anniversario 1974-2024. I tre gruppi, presenti in città, Aversa 1, Aversa 2 ed Aversa 3 condivideranno le loro attività in tre differenti piazze cittadine. La giornata vissuta secondo i valori della lealtà, del servizio al prossimo, della vita comunitaria e del rispetto della natura, si concluderà con un flash mob e gli scout parteciperanno alla messa che sarà officiata dagli assistenti ecclesiastici. Il taglio della torta del 70esimo e del 50esimo suggellerà con dolcezza i due anniversari.