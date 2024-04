Ambiente ed Energia, Gianpiero Zinzi riceve il Premio Italian Political Awards

“Un orgoglio poter ricevere il premio ‘Italian Political Awards’. Il riconoscimento di un lavoro che è iniziato in Commissione Ecomafie del Consiglio regionale della Campania, di cui sono stato presidente, e che ho portato avanti per affrontare l’emergenza della Terra dei Fuochi”. Così il deputato campano della Lega, Gianpiero Zinzi, insignito del Premio Italian Political Awards per il suo contributo e l’elaborazione di nuove attività di policy making nell’ambito di ‘Ambiente ed Energia’.

“Un’esperienza da cui ho tratto stimoli e insegnamenti che sono risultati importanti nell’attività svolta in Parlamento – spiega – Il Mezzogiorno ha pagato già troppo con l’attribuzione di ‘un’etichetta’ che ha portato pesanti ricadute economiche e sociali. Il tema dell’inquinamento e della sostenibilità ambientale, però, non può e non deve essere circoscritto ad un’area specifica. Riguarda il Paese e l’Europa intera dove l’emergenza c’è ed è reale. Porterò avanti questo impegno, come ho sempre fatto, con concretezza e senso di responsabilità”.