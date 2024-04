Sbarca ad Ischia con due panetti di hashish: arrestato 20enne

Si intensificano i controlli agli sbarchi nei porti turistici di Ischia. I carabinieri dell’aliquota radiomobile dell’isola verde hanno presidiato le banchine, passando al setaccio le persone in arrivo dal capoluogo campano.

L’attività ha consentito di individuare tra i passeggeri di un aliscafo un 20enne di San Vitaliano (Napoli), già noto alle forze dell’ordine. Addosso due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi. Sull’etichetta l’immagine di un gorilla con una corona dorata e un sigaro.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, il giovane è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.