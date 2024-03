“Le origini del Cristianesimo in Campania”: incontro a Cimitile

In un territorio ricco di testimonianze archeologiche e artistiche, ma allo stesso tempo intriso di religiosità, si inquadra il progetto di promozione turistica e culturale illustrato a Cimitile (Napoli). Nella sala convegni del complesso delle Basiliche Paleocristiane, sabato 16 marzo, si è svolto l’incontro sul tema “Felice, Paolino e le origini del cristianesimo in Campania”. – continua sotto –

L’evento, organizzato dal Comune di Cimitile, in collaborazione con la Fondazione Premio Cimitile, è co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”.

Il progetto intende promuovere lo sviluppo sociale e culturale dell’area Nolana, partendo dalle ricchezze del Comune di Cimitile rappresentate dal grande patrimonio archeologico e religioso delle basiliche paleocristiane. Come spiegato dal presidente del Premio Cimitile, Felice Napolitano.

“Questo progetto si inserisce nella progettualità che alcuni mesi fa la Fondazione Premio Cimitile e il Comune di Cimitile presentarono, ossia, ‘Le basiliche paleocristiane di Cimitile e l’area Nolana. Turismo archeologico e religioso’”, spiega il sindaco di Cimitile, Filomena Balletta. – continua sotto –

Nell’ambito di questo progetto, come ha evidenziato l’avvocato Anna Mercogliano, assessore alla Cultura di Cimitile, “si intende promuovere eventi sul tema del turismo religioso, comunicazioni digitali per la sponsorizzazione dei servizi (spot televisivi, social, stampa), laboratori didattici per studenti”. IN ALTO IL VIDEO