Caserta, Intelligenza Artificiale: giornata di studio al Dipartimento Scienze Politiche

Il mondo dell’Intelligenza Artificiale, il cui avvento è pronto a condizionare la vita dell’uomo, ed i nuovi lemmi digitali che stanno conquistando sempre spazi maggiori nell’esistenza umana saranno al centro di una interessante giornata di studio che il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha promosso per domani, martedì 19 marzo, presso il polo universitario di viale Ellittico, a Caserta. – continua sotto –

“Da quando l’IA si è affacciata sul mondo attuale, la pervasività di ogni tipo di informazione e la penetrazione, in quasi tutte le sfere della quotidianità, delle nuove tecnologie hanno creato un nuovo orizzonte di senso nel quale l’uomo si trova immerso. Questo nuovo scenario comporta una reinterpretazione delle categorie lessicali classiche e la possibile formazione di nuove, con una necessaria riparametrazione dello strumento giuridico rispetto alla emergente tecnologia. Di questo il nostro dipartimento discuterà nella giornata di studio in programma per martedì 19 marzo dove non mancheranno validi contributi ed interessanti spunti di riflessioni da parte di studiosi, ricercatori e accademici”, spiega il direttore di Scienze Politiche, Francesco Eriberto d’Ippolito.

L’appuntamento è per le ore 9,30 nell’aula 3 dove, dopo i saluti istituzionali del medesimo vertice del dipartimento, ad introdurre il tema del seminario sarà Antonio Tisci, coordinatore del Master universitario di II livello in Pubblica Amministrazione, Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione e Governo del Territorio (Paidg); a seguire, interverranno i docenti universitari dell’UniVanvitelli Antimo Cesaro, delegato del Rettore per la Cultura; Francesca Carimini, presidente del corso di laurea in Scienze Politiche.

La discussione si concentrerà, poi, sul libro “Lemmi digitali. Verso la democrAI” che sarà presentato dall’autore Claudio Maria Lamberti, con il quale si confronteranno Stefano Deplano, presidente del corso di laurea in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche; Diego Giannone, presidente del corso di laurea in Scienze della Politica e della Comunicazione Istituzionale; Isabella Martone, docente dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, Domenico Giovanni Ruggiero, presidente del corso di laurea in Scienze del Turismo; Tommaso Ventre, coordinatore del master di I livello in Management, Governance e Politiche della Pubblica Amministrazione (Mgppa).