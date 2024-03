Giugliano, violenza sessuale su due ragazze in comunità per minori: arrestato operatore

E’ accusato di violenza sessuale un 29enne di Giugliano in Campania (Napoli), arrestato dai carabinieri della locale stazione nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. -continua sotto –

L’indagato – operatore di una comunità alloggio per minori in difficoltà, accreditata presso la Regione ed il Comune – è gravemente indiziato di due episodi di violenza sessuale, commessi in due momenti diversi, ai danni di due ragazzine ospiti della comunità in cui lavorava.

E’ emerso che la prima delle due vittime, di appena 18 anni, sarebbe stata palpeggiata dall’educatore, approfittando anche del fatto che la giovane aveva assunto massicce quantità di alcolici. La seconda delle vittime, di soli 16 anni, sarebbe stata invece costretta ad un rapporto sessuale completo.

Accogliendo le richieste della Procura, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord ha emesso il provvedimento di applicazione della misura custodiale per l’educatore, che era ancora in servizio nella struttura.