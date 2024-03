Presenzano, Forza Italia inaugura la nuova sede col sindaco Maccarelli e l’eurodeputato Martusciello

Presenzano (Caserta) – Apre i battenti la nuova sede di Forza Italia di Presenzano dove gli azzurri hanno da sempre un forte radicamento. Per domenica 10 marzo, nella comunità dell’Alto Casertano è in programma la cerimonia di inaugurazione del circolo intitolato a Fulvio Martusciello, capodelegazione degli azzurri all’Europarlamento e segretario regionale dei berlusconiani campani, che sarà presente al taglio del nastro della sede ubicata in via Comunale 2. – continua sotto –

Accolti dal sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli (nella foto), che rivolgerà ai presenti il saluto istituzionale, dalle ore 10.30 si susseguiranno gli interventi dei massimi vertici locali, provinciali e regionali del partito, introdotti dal segretario cittadino Silvio Zona e dal segretario provinciale e capogruppo di Forza Italia in seno al Consiglio provinciale Giuseppe Guida, recentemente riconfermato anche alla guida degli azzurri in Terra di Lavoro. Seguiranno i contributi dei rappresentanti istituzionali di Fi, dal presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, al presidente della Commissione Bicamerale sulle questioni regionali, senatore Francesco Silvestro.

Concluderà i lavori l’eurodeputato e leader di Fi in Campania, Martusciello, che illustrerà la linea politica e d’azione, così come tracciata nel congresso nazionale svoltosi a Roma la scorsa settimana, che il partito dovrà seguire d’ora in avanti anche e soprattutto sui territori e a livello provinciale e regionale, dato anche l’imminente appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno prossimo quando si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo, ma con un occhio rivolto anche alle elezioni regionali che, fra un anno, vedranno il centrodestra giocarsi indubbiamente la partita più importante sotto l’aspetto politico.

“L’apertura della nuova sede rappresenta una tappa fondamentale per la ulteriore crescita del nostro partito qui a Presenzano, storicamente uno dei Comuni più azzurri della provincia di Caserta, perché ci consentirà di essere ancora più presenti ed incisivi a livello locale e provinciale e di dare voce alle problematiche del territorio, grazie anche al rapporto diretto che possiamo vantare con i vertici provinciali, regionali e nazionali di Forza Italia, un partito moderato e di centro protagonista ieri come oggi e, sicuramente, anche domani del panorama politico italiano”, dichiara Zona, coordinatore cittadino degli azzurri.