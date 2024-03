Carinaro, stop erogazione acqua per l’11 marzo: ecco le strade interessate

Carinaro (Caserta) – Stop all’erogazione dell’acqua durante la giornata di lunedì 11 marzo, dalle ore 8 alle 18, in diverse strade di Carinaro per consentire l’installazione di nuovi misuratori fiscali, disposta dalla Regione Campania, nella zona di via Larga, al confine con Gricignano. – continua sotto –

Le strade interessate sono: via Larga, via De Chirico, via Guttuso, via Ungaretti, via Montale, via Alfieri, via Caravaggio, via Leopardi, via Mantegna, via Giotto, via Tiziano, via Botticelli, via Modigliani, via Picasso, via Parini, via Dalì, via Carmignola. La sospensione riguarderà anche l’area di via Boscariello di Gricignano. Nel caso le operazioni di installazione dovessero concludersi anticipatamente, sarà tempestivamente ripristinata la fornitura idrica.

Nell’ambito delle attività di verifica e controllo, la Regione ha stabilito che la differenza tra la portata immessa e quella prelevata lungo le adduttrici Ex Citl (Consorzio Idrico Terra di Lavoro), è imputabile alla metodologia di addebito dei volumi prelevati dagli Enti fruitori. Nello specifico, nelle more della realizzazione delle nuove postazioni di misura, i volumi idrici prelevati per il Comune di Carinaro e per il Comune di Gricignano sono stati fatturati a mezzo stima salvo conguaglio.

A completamento delle attività di propria competenza, la Regione ha individuato ulteriori punti di misura a servizio del territorio Comunale di Carinaro (via Larga) e Gricignano (via Boscariello, “isola ecologica”), sottesi all’adduttore Gricignano-Villa Literno trasferito alla Regione Campania il 24 aprile 2014 a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo all’attuale Concessionario, “Acqua Campania S.p.A.”, di sottoscrivere apposita convenzione di utenza.