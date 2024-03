Rubano furgone carico di mozzarelle nel Napoletano: arrestati dai carabinieri dopo inseguimento

In fuga dai carabinieri a bordo di un furgone carico di mozzarelle e caciotte appena rubato e di una utilitaria bianca già sequestrata, sfrecciando lungo le strade della provincia nord-orientale di Napoli, terminano la loro corsa a Marigliano, in via 11 Settembre. – continua sotto –

Protagonisti tre napoletani, già noti alle forze dell’ordine, arrestati dai militari dell’Arma e finiti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di concorso in furto aggravato.

Ad allertare del furto le prime due pattuglie dei carabinieri che si sono poi messe sulla scia dei tre, il conducente del veicolo commerciale che si era ritrovato a dover tornare a piedi in azienda: non aveva fatto in tempo a scaricare tutto il contenuto del cassone che qualcuno ha forzato la serratura ed è fuggito.