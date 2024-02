Un’altra tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una lastra di cemento

Non si arresta la scia delle morti sul lavoro. Dopo la tragedia di Firenze, che ha visto cinque operai deceduti, e altri tre feriti, nel crollo di un cantiere di un supermercato, in Calabria un 54enne originario dell’Albania, Edison Malaj, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da una lastra di cemento caduta da una gru. – continua sotto –

E’ accaduto a Frascineto, in provincia di Cosenza, mentre la vittima era con altri operai in un cantiere quando, per cause da accertare, il lastrone portato dalla gru si è staccato colpendolo in pieno e uccidendolo sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, Malaj stava caricando alcuni pannelli di cemento su un camion nel piazzale dell’ex cantina sociale, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Il manufatto era stato imbracato con dei cavi agganciati a loro volta al braccio della gru posizionata sul mezzo.

All’improvviso, uno dei cavi si è sganciato facendo precipitare la lastra di cemento che ha colpito l’operaio. Il 54enne, che si trovava nella traiettoria del pannello, non ha fatto in tempo ad allontanarsi ed è rimasto schiacciato. A nulla è servito l’arrivo dell’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castrovillari, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo sul caso, disponendo l’autopsia sulla salma. – continua sotto –

“La comunità albanese di Castrovillari in grande dolore, per la grande perdita di un amico, un amico un compaesano Edison Malaj, Edi come lo chiamavamo noi, che ieri pomeriggio ha perso la vita sul lavoro”, si legge in un post sulla pagina Facebook della Comunità Albanese di Calabria (Festat Shqipëtare në Calabri)”, parlando di “Edi” come “un ragazzo lavoratore come tutti noi, un ragazzo rispettato con tutti, un padre e con una grande famiglia. La comunità albanese è vicina alla famiglia, e chiede la risoluzione dell’incidente che ha tolto la vita ai nostri connazionali”.