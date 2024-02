Intestazione fittizia, sequestrati bar e ristoranti tra Salerno, Roma e Casoria: 6 arresti

Avrebbero intestato fittiziamente a prestanome delle attività commerciali per evitare sequestri patrimoniali. E’ l’accusa rivolta a 10 persone destinatarie di misure cautelari eseguite stamani dai finanzieri del comando provinciale di Salerno. – continua sotto –

Per sei indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari: Domenico Zeno, 70 anni, Vincenzo Bove, 56, Massimo Sileo, 60, Carmine Del Regno, 58, Vincenzo Casciello, 72, e Antonio Libretti, 40. Per altri quattro il divieto di dimora in Campania: Mariarosaria D’Auria, 54, Michelina Del Basso, 68, Elisabetta Del Regno, 31, e Donato Pasqualucci, 62, quest’ultimo destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista per la durata di un anno.

Sequestrate, inoltre, 11 attività commerciali situate tra Salerno, Roma e Casoria (Napoli). Tra le società coinvolte ci sono quelle proprietarie dei bar “Zerottonove” a Salerno e Roma, i ristoranti “Porca Vacca” a Salerno e Casoria.

Secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, gli indagati Zeno, Bove, Sileo e Del Regno, con l’apporto dei commercialisti Antonio Libretti e Donato Pasqualucci, avrebbero intestato fittiziamente a soggetti terzi compiacenti le undici attività commerciali operanti nei settori della ristorazione, dei bar e dei supermercati, alcune delle quali ubicate in quartieri storici e di pregio di Roma e Salerno, al fine di eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali nonché agevolare la commissione del reato di riciclaggio. – continua sotto –

Si tratterebbe, come sostengono gli inquirenti, di un collaudato modus operandi finalizzato a occultare la reale proprietà di fiorenti attività economiche con il duplice scopo di sottrarsi alla possibile aggressione giudiziaria e di continuare a realizzare ingenti guadagni. GUARDA IL VIDEO: CLICCA QUI