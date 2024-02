Aversa, bando di gara per servizio Tributi: “Noi Moderati” chiede incontro con il commissario

Aversa (Caserta) – Il coordinatore cittadino di “Noi Moderati per l’Italia”, Vincenzo Gallozzi, ha chiesto un incontro con il commissario prefettizio Gerardina Basilicata per avere delucidazioni sul nuovo bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione e riscossione dei tributi comunali. – continua sotto –

Nella nota trasmessa alla rappresentante della Prefettura, Gallozzi ha esplicitamente chiesto di conoscere se il nuovo bando prevedesse una serie di modifiche che possano rendere il servizio di riscossione dei tributi meno invasivo, senza perdere la propria efficacia.

Molti cittadini aversani si sono visti pignorati i propri conti correnti e hanno più volte manifestato il proprio dissenso ritenendo quanto attuato una vera e propria “vessazione”. Ciò che maggiormente mette in evidenza Gallozzi è la necessità di chiarire soprattutto la “dubbia filiera” delle notifiche che sono state poco chiare e, spesso, impossibili da visualizzare, presso l’Ente concessionario, poiché non vi erano gli atti di notifica a corredo delle pratiche.

Inoltre, nella sua richiesta, il coordinatore di Noi Moderati sottolinea che il tema della riscossione dei canoni idrici e di quelli del mercato ortofrutticolo sono stati messi spesso sotto accusa dai cittadini e dai concessionari, nei confronti della società di riscossione, esponendo l’ente comunale a numerosi contenziosi che l’hanno vista più volte soccombere. Ne viene, di conseguenza, la necessità di fare chiarezza sul tema sia per garantire i cittadini sia per garantire l’Ente comunale. – continua sotto –

La speranza è che il commissario conceda questo incontro a Noi Moderati perché, ad oggi, non è stato possibile avere, da parte dei giornalisti, alcun incontro con la massima autorità comunale per porre delle semplici domande malgrado sia stato rispettato il protocollo stabilito per ottenerne.