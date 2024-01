E’ la “napoletana” Lilly la cagnolina più anziana del mondo: ha 24 anni

Compie 24 anni e diventa la cagnolina più anziana del mondo. Si chiama Lilly ed è di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. – continua sotto –

Da sempre festeggia il compleanno il primo gennaio, anche se non è chiaro quando, esattamente, sia nata. Sta di fatto che Lilly oggi ha 24 anni e questo vuol dire, sostengono i suoi padroni, che è il cane più vecchio del mondo.

La festa si è svolta a Torre Annunziata, con tanto di torta con scritto ‘112’, gli anni umani corrispondenti. Lilly è una piccola meticcia, con il mantello nero focato, e la famiglia Acanfora la trovò appena nata in un’area di sosta dell’autostrada. Si informarono se appartenesse a qualcuno, ma evidentemente era stata abbandonata: da allora l’hanno adottata e per tutto questo lungo tempo è rimasta in famiglia.

“È una di noi”, dicono, mentre si apprestano a chiedere l’inserimento nel Guinness dei primati, ora che i due cani che detenevano il record di longevità sono morti, uno in Portogallo e l’altro in Toscana.