Orta di Atella, la “Befana della beneficenza” il 6 gennaio a “La Grande Opera”

Orta di Atella (Caserta) – Giochi, laboratori e tanti regali nella giornata del 6 gennaio, alle ore 15, nel mercatino “La Grande Opera” di Orta di Atella, dove arriverà la Befana della beneficenza per bambini simpatici e speciali. – continua sotto –

Un evento promosso da Benito Noviello, presidente del Noc Arcu Campania, Tiziana Dirasco, consigliera nazionale Acsi settore Danza, l’avvocato Raffaele Arena (“Credimi”, servizio di assistenza imprese) e Domenico Luongo, titolare de “La Grande Opera”. Tutte le associazioni territoriali sono invitate a partecipare. Saranno distribuiti giocattoli per bambini meno fortunati e si esibiranno tanti artisti della canzone neomelodica.

L’appuntamento è in via Astragata, località San Pietro, ex pub Opera, uscita “Succivo” dell’Asse Mediano. Sotto la locandina dell’evento.