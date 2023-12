Napoli, tenta di strangolare la compagna con un nunchaku: arrestato dai carabinieri

Napoli – Urla, rumori e poi ancora urla. Qualcuno, per fortuna, avvisa i carabinieri che si presentano alla porta di un’abitazione di Chiaia, nel centro di Napoli. Bussano, si qualificano. Gli schiamazzi dietro quella porta si interrompono. Apre la porta una donna, di 42 anni, in lacrime, sul volto e soprattutto sul collo i militari notano subito segni di violenza. – continua sotto –

È in preda al panico. In casa con lei c’è solo il suo compagno. Ha 36 anni e tra le mani ha un nunchaku, una tipica arma orientale di quelle viste nei film. Tenta di colpire la vittima minacciandola di morte. I carabinieri si frappongono tra i due per proteggere la donna, qualche colpo centra uno dei militari ma alla fine l’uomo viene bloccato e arrestato. Ora è in carcere e attesa di giudizio.

Da quanto la vittima ha raccontato agli investigatori non sarebbe la prima volta e i motivi sono legati alle continue richieste di denaro dell’uomo per acquistare alcolici. Lui disoccupato, lei con lavori saltuari che permettono a entrambi di sbarcare il lunario.

Un drammatico copione simile a quello che 24 ore prima si era consumato a Giugliano in Campania, dove una donna di 35 anni era stata salvata dalle violenze del suo compagno sempre legate all’alcol grazie a un messaggino inviato al suo papà e all’intervento dei carabinieri.