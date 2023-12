Parete, bullismo e cyberbullismo: gli studenti incontrano le forze dell’ordine

Parete (Caserta) – Contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Nell’istituto comprensivo “Basile-Don MIlani”, prima della pausa natalizia, si sono svolti proficui incontri educativi con gli alunni su questi temi di scottante attualità, anche in riferimento a recenti episodi di cronaca nera. – continua sotto –

Hanno sviluppato le delicate tematiche il maresciallo capo della caserma dei Carabinieri di Parete, Vincenzo Boerio, per gli alunni della scuola media di primo grado del plesso dei Padri Giuseppini e del plesso di via Vittorio Veneto, e la comandante della Polizia municipale, Teresa Policastro Cecoro, per gli alunni della scuola primaria dei plessi di via Cavour e di via Forno.

Gli incontri sono stati proposti dal locale Circolo Interforze “Caduti di Nassiriya” all’interno del progetto condiviso con l’Istituto “Basile-Don Milani”, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Virginia Di Guida, della referente Moretta e di tutto il personale docente.

“Il Circolo e la scuola – dichiara Raffaele Di Nardo, presidente del circolo ‘Caduti di Nassiriya’ – esprimono profonda gratitudine ai comandanti Boerio e Cecoro per la pazienza, la competenza e la sapiente professionalità con le quali hanno fatto circolare il corretto messaggio e le basilari informazioni fondamentali per una sana crescita degli alunni all’interno della nostra società sempre più complessa e piena di insidie”. – sotto un’altra immagine –