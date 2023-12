Natale a Teverola, si accende l’Albero dei Diritti dei Bambini in piazza

Teverola (Caserta) – Centinaia di bambini in festa, insieme ai loro genitori, in una gremitissima piazza centrale di Teverola, per l’accensione dell’Albero dei Diritti che ha dato ufficialmente il via al Natale in città. – continua sotto –

Un’iniziativa promossa dal Comune di Teverola, dall’istituto comprensivo “Ungaretti” e dall’Unicef con la partecipazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, – ai quali è stato affidato il compito di dare luce, con l’ausilio di un’autoscala, al “puntale dei diritti” in cima all’albero collocato vicino alla “Regina”, come viene chiamato dai teverolesi il monumento ai Caduti – della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, che ha eseguito brani natalizi e del repertorio classico napoletano, accompagnata dai canti dei bambini, del Comando di Polizia Locale, Protezione Civile, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, e con l’animazione del clown “Cirillino”, di trampolieri e giochi di strada.

Dopo gli interventi del viceprefetto Francesco Montemarano, commissario straordinario del Comune, della preside Adele Caputo e dell’avvocato Emilia Narciso, presidente del Comitato Unicef Campania, hanno preso la parola due studentesse, sottolineando il momento tragico che vivono i bambini nelle zone di guerra in Ucraina, a Gaza e in altre parti del mondo, con la speranza di un futuro di pace.

Non solo mancati gli stand per la vendita solidale di prodotti natalizi, tra questi le famose “pigotte”, bambole di pezza da “adottare” per sostenere l’Unicef nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e offrendo assistenza. Per l’occasione l’istituto “Ungaretti”, tramite una raccolta fondi, ha adottato e donato alla Caritas parrocchiale delle pigotte, alcune raffiguranti il commissario Montemarano, la preside Caputo, la comandante della Polizia locale, Sabrina Del Prete, il vescovo della Diocesi di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, il parroco don Evaristo Rutino e tutti i corpi delle forze dell’ordine. – continua sotto –

“Una bellissima esperienza – ha commentato il viceprefetto Montemarano – che riunisce la comunità ma soprattutto il futuro di Teverola, rappresentato dai bambini, e che si spera possa portare nelle loro famiglie tanta pace e serenità e farli gioire dei diritti essenziali, come il diritto alla felicità. Mi auguro che i bambini possano sempre essere felici, perseguire la loro felicità e porre le basi per un futuro splendente”.

“Vogliamo essere sempre scuola del territorio – le parole della preside Caputo – e questo è un momento importante che rappresenta una parte della nostra offerta formativa dedicata ai bambini e al Natale. Vogliamo far in modo che i nostri bambini vengano ascoltati attraverso l’esercizio dei loro diritti, a partire dal diritto al gioco, dal diritto alla famiglia, per vivere l’amore che viene tramesso, in particolare, nei giorni di Natale”. Altre tappe dell’iniziativa dell’Unicef, come annunciato dalla presidente Narciso, si terranno al Liceo Artistico di Aversa e al Policlinico “Federico II” di Napoli.

IN ALTO IL VIDEO