Caserta, Scienze Politiche: donata penna celebrativa di Vanvitelli al rettore Nicoletti

Caserta – Una penna di particolare pregio, rigorosamente made in Terra di Lavoro e nata dalla sinergia tra il dipartimento di Scienze Politiche e la nota azienda casertana Marlen Italy di Sant'Arpino, è stata donata dal direttore Francesco Eriberto d'Ippolito e dal fondatore della maison Mario Esposito al Rettore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Giovanni Francesco Nicoletti, quale simbolo di auguri in occasione del Natale 2023 e del nuovo anno 2024.

Di prossima produzione ma in serie limitata perché costruita con sofisticati e rari materiali, con particolari che rimandano al linguaggio politico dell’architettura vanvitelliana, la penna è dedicata al 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, al quale è intitolato l’ateneo, per cui il primo esemplare non poteva che essere donato al Rettore dell’Università, in uno al libro “Luigi Vanvitelli e la politica di propaganda monarchica dei Borbone di Napoli”, curato dal docente di Scienze Politiche, Giuseppe Cirillo, con la presentazione del direttore del dipartimento, d’Ippolito.

Sia la penna speciale sui 250 anni dalla sua morte che il volume della collana Storie d’Europa-Materiali Storiografici, rientrano nel progetto Vanvitelli e l’architettura come linguaggio politico nato dalla collaborazione tra il dipartimento di Scienze Politiche e l’azienda Marlen Italy che si inserisce nel quadro delle celebrazioni vanvitelliane.

"Il nostro dipartimento di Scienze Politiche ha voluto celebrare l'anniversario della morte dell'architetto borbonico con la redazione, curata dal nostro docente Giuseppe Cirillo, di un volume collettaneo articolato in sei saggi ed in una bibliografia-iconografia ragionata, e nella realizzazione di una penna speciale, affidata alla prestigiosa azienda casertana Marlen Italy; un lavoro che ricostruisce con estrema cura scientifica l'azione, la personalità e l'opera di Luigi Vanvitelli nella prima metà del '700. In occasione del Natale e quale migliore augurio per l'anno che sta per iniziare, abbiamo donato la penna ed il volume celebrativi al Rettore Nicoletti che guida sapientemente la nostra Università intitolata proprio a Vanvitelli", dichiara il direttore d'Ippolito.

A margine della cerimonia di consegna, il Rettore Nicoletti ha ringraziato il direttore d’Ippolito, il dipartimento di Scienze Politiche ed il Ceo della Marlen Italy, Esposito, per il gentile pensiero augurale e per i pregiati doni che da oggi campeggeranno nel suo studio presso il rettorato di viale Ellittico.