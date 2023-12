Caserta, i 100 anni della Legge di Contabilità: incontro al Dipartimento Scienze Politiche

Saranno celebrati venerdì 15 dicembre, al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, i 100 anni dall’entrata in vigore della Legge di Contabilità Generale dello Stato, introdotta in Italia con Regio Decreto 2440 del 1923. – continua sotto –

In occasione del primo centenario dell’importante normativa, passata alla storia con il nome del ministro delle finanze dell’epoca Alberto De’ Stefani e tuttora vigente, la fondazione P.A. Domani ETS ed il dipartimento di Scienze Politiche hanno promosso un seminario sulla cruciale importanza che la legge ancora oggi riveste per l’ampiezza dei temi disciplinati, in programma domani venerdì 15, con inizio alle ore 10 nell’aula Liccardo del polo universitario di viale Ellittico.

La tavola rotonda, introdotta dal presidente della fondazione P.A. Domani ETS e professore di diritto tributario dell’UniVanvitelli, Tommaso Ventre, e moderata dal dirigente della Regione Campania e componente del comitato scientifico di P.A. Domani, Michele Scognamiglio, si aprirà con i saluti di benvenuto del direttore del dipartimento di Scienze Politiche, Francesco Eriberto d’Ippolito, ed istituzionali del sindaco di Caserta e presidente Anci Campania, Carlo Marino; del presidente dell’ANVUR, Antonio Felice Uricchio; dei direttori generali delle Ragionerie Territoriali dello Stato di Napoli, Salvatore Riccio, e di Caserta, Giovanni Tescione.

Seguiranno gli interventi di Ettore Cinque, professore di Economia dell’UniCampania e assessore al Bilancio della Regione Campania; di Giuseppe Mongelli, direttore generale Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT; e, infine, di Salvatore Romanazzi, dirigente Ufficio I Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT. – continua sotto –

“Gli interventi dei relatori, prendendo spunto dai punti di attualità del Regio Decreto del 1923, di cui ricorre proprio quest’anno il centenario, prenderanno in esame le prospettive della buona amministrazione e delle regole della contabilità generale dello Stato alla luce della nuova Governance europea. L’obiettivo dell’iniziativa è di accrescere la consapevolezza dei futuri cittadini circa l’importanza dei temi dell’educazione finanziaria, della legalità finanziaria, della gestione dei fondi pubblici e della tutela delle risorse pubbliche destinate alla collettività”, spiegano il direttore di Scienze Politiche, d’Ippolito, ed il presidente della fondazione P.A. Domani, Tommaso Ventre.

Durante il seminario, sarà presentato anche il volume “La controversa Riforma De’ Stefani del 1923”, a cura degli autori Mongelli e Romanazzi.