Napoli, Diritto del Lavoro: corso di perfezionamento Università Parthenope e NexumStp

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope in collaborazione con la società di consulenza aziendale NexumStp ha istituito un nuovo corso di perfezionamento in “Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e gestione delle Risorse Umane” (“LARIRU”) per l’anno accademico 2023-2024. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per la selezione di un massimo di 40 partecipanti, in possesso di laurea in area giuridico economica oppure di diploma di scuola secondaria superiore con esperienza nelle tematiche legate alle professioni della consulenza del lavoro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 dell’8 gennaio 2024. – continua sotto –

L’iniziativa è realizzata in partnership con l’Inail, l’Ordine dei dottori commercialisti di Nola, Ambire SB, Assosomm, Win Time, Spa e Tempi Moderni Spa. Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze e trasmettere competenze interdisciplinari in materia di gestione, individuale e collettiva, dei rapporti di lavoro e delle risorse umane anche con riferimento ai profili di relazioni industriali e previdenziali, con specifico riferimento alla prevenzione e tutela dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali. L’ammissione al corso sarà determinata all’esito di una selezione per titoli e colloquio. I candidati che si classificheranno ai primi 18 posti della graduatoria usufruiranno del rimborso dell’intera quota di partecipazione che ammonta a euro 450.

L’attività formativa si svilupperà nell’arco di quattro mesi, dal 2 febbraio al 21 giugno 2024, secondo un programma suddiviso in 22 moduli per un numero complessivo di 90 ore che includono lezioni, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori e lavori individuali. Le lezioni si articolano in modalità ibrida con didattica frontale interattiva e in laboratori che coniugano l’approccio sistematico con quello casistico. La sede fisica è quella dell’UniParthenope di Nola. Mentre per le lezioni da remoto, l’università metterà a disposizione la sua piattaforma telematica. La presenza fisica sarà obbligatoria per almeno due moduli a scelta del singolo iscritto.

Il direttore del nuovo corso specialistico, professor Edoardo Ales – ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Parthenope – afferma: “Questa nuova iniziativa di formazione nasce dalla già consolidata collaborazione e da positive esperienze pregresse con i principali partner del progetto nel contesto dell’Università Parthenope, come NexumStp e alcune altre realtà istituzionali e del mondo del lavoro. L’evoluzione delle normative, la crescita della complessità e la digitalizzazione dei processi richiede oggi una formazione a stretto contatto con le aziende e gli studi specialistici nonché un aggiornamento continuo anche per chi esercita già la professione ma ha la necessità di affinare le sue competenze”. – continua sotto –

La collaborazione tra NexumStp e Università Parthenope è stata avviata nel 2022 con una serie di iniziative di scambio formazione-lavoro, come master e tirocini, proseguita con attività divulgative, come la pubblicazione di un ebook, e ora con questo nuovo corso.

Gianluca Petricca, managing partner di NexumStp, cui sono affidati 9 moduli nell’ambito del corso, commenta: “L’efficacia di questa tipologia di corso consiste nella modalità a mio avviso molto interessante, fondata sulla gestione delle lezioni che combina l’esperienza di figure accademiche e di professionisti del mondo del lavoro. Inoltre, la tecnologia oggi ci permette di estendere a livello nazionale l’attività strutturando il programma in modo misto, con la possibilità di seguire la quasi totalità dei moduli da remoto”.

Le informazioni per candidarsi sono disponibili qui: www.uniparthenope.it/Bando_Selezione