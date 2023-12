Aversa, Open Day al Liceo Cirillo tra arte, cultura e spettacoli

Aversa (Caserta) – Si è tenuto nel pomeriggio di sabato 16 dicembre il primo appuntamento di open day del “Cirillo”, un momento ormai tradizionale da alcuni anni per lo storico Liceo normanno, centro di cultura per l’intero agro aversano. – continua sotto –

La sede scolastica di via Ettore Corcioni, in vista delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025, ha aperto le sue porte a partire dalle ore 16 alle famiglie e agli studenti del terzo anno delle medie per presentare la propria ricca e variegata offerta didattica con la quale l’Istituto si propone di formare le nuove generazioni dei giovani di Aversa e dintorni.

L’evento si è aperto nell’aula magna “F. Santulli” con le parole di saluto e di benvenuto del preside Luigi Izzo, che, coadiuvato dalla referente dell’orientamento in entrata, la Prof.ssa Simonelli, dalla vicaria Prof.ssa D’Auria e dal team dirigenziale, ha accolto i numerosi genitori e studenti presenti, tanti ancora indecisi sull’iter liceale da intraprendere l’anno prossimo. A seguire tutti i presenti si sono distribuiti nelle altre aule del Liceo Classico e Musicale per visitare la struttura e partecipare ai laboratori ideati dai docenti. Per due turni (alle 16,40 e alle 18,40) alcune rappresentanze di docenti e discenti si sono alternate per presentare agli interessati i percorsi formativi che sono attivati nel Liceo per i diversi indirizzi.

Nelle aule 12 e 13 erano presenti i corsi del Classico tradizionale, che coniuga il valore pedagogico e culturale del Mondo Antico con le sfide della modernità senza trascurare nessun ambito disciplinare dalla lingua inglese alla matematica e alle scienze naturali; in aula 8 il Classico Cambridge, grazie al quale gli studenti, oltre alle materie curricolari, potenziano le proprie competenze e conoscenze di inglese con lezioni da parte di un esperto esterno madrelingua e scambi culturali in Erasmus per il conseguimento anche di certificazioni linguistiche spendibili nel futuro. Nelle aule 21 e 14 i ragazzi del Liceo Classico della Comunicazione hanno illustrato il proprio multiforme cammino formativo che li porta a studiare anche discipline innovative come l'archeologia, i linguaggi multimediali, il giornalismo e il francese al biennio, il diritto e l'economia al triennio.

I referenti del Classico Biomedico – nelle aule 20 e 15 – hanno esposto le caratteristiche del proprio curriculum studiorum, consistenti nell’approfondimento (anche attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro) delle discipline Stem, in modo particolare matematica, chimica e biologia, insegnate attraverso un metodo di natura operativa e pratica con apposite esercitazioni e lezioni in laboratorio. Infine, l’indirizzo musicale ha presentato la propria offerta con esibizioni canore e strumentali dal vivo da parte dei giovani talentuosi artisti del Cirillo.

Contemporaneamente i referenti hanno fornito chiarimenti sulle attività di ampliamento del percorso formativo, tra cui i tanti viaggi di istruzione e le iniziative extra curricolari. Il Cirillo infatti da sempre partecipa a competizioni scolastiche di respiro nazionale e internazionale, come gare di Latino e di Greco, olimpiadi di matematica, di arte e di filosofia. Inoltre, sono stati esposti alle famiglie anche i numerosi corsi per il conseguimento di certificazioni informatiche (EIPASS) e linguistiche. Nell’ampia palestra del piano terra i docenti del dipartimento di scienze motorie hanno presentato le proprie iniziative, come il gruppo di cheerleader e la squadra di pallavolo, che, unendo sport e divertimento, permettono un armonioso sviluppo come della mente così del fisico.

Spettacolari infine sono stati i piccoli attori impegnati al secondo piano nei tableaux vivant, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e calorosa. Saggi di didattica innovativa sono stati poi dati nei laboratori di fisica e di chimica e in quello di informatica, per l'occasione arricchiti con l'esposizione dei lavori prodotti dagli studenti; così come pure sono state proposte attività per lo sviluppo della comunicazione nei diversi linguaggi dell'epoca contemporanea (cinema, TV, giornalismo, fumetto, pubblicità) e per l'avvicinamento dei più giovani alla filosofia attraverso il Laboratorio di P4C.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: infatti, per tutti coloro che non hanno potuto essere presenti sabato 16, il Cirillo replicherà l’incontro nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio 2024.