Napoli, inchiesta su voto di scambio: assolto l’ex senatore Salvatore Marano

L’ex senatore Salvatore Marano è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. Era tra i politici coinvolti, nel luglio 2020, nell’indagine della Procura della Repubblica di Napoli sul voto di scambio nel capoluogo campano per le elezioni comunali del 2016. Fino a che, in data 3 marzo 2023, a conclusione del processo, come reso noto dall’avvocato Manlio Luigi Marano, è stato assolto dai fatti a lui contestati. – continua sotto –

Gli inquirenti avevano complessivamente notificato 27 avvisi di conclusione delle indagini preliminari (firmati dai pm Maurizio De Marco e Henry John Woodcock) ad altrettanti indagati, tra politici e presunti appartenenti alla camorra di Secondigliano, ritenendo, attraverso la polizia giudiziaria, di aver documentato numerosi episodi di voto di scambio con promesse di denaro, agevolazioni di vario tipo e anche posti di lavoro in cambio di voti e pacchetti di voti per determinati candidati.

Di recente è stato assolto con rito abbreviato anche Michele Schiano di Visconti, attuale capogruppo di FdI in Consiglio regionale, che secondo gli inquirenti aveva barattato un posto di lavoro in cambio del sostegno promesso all’ex senatore Marano per un candidato del centrodestra alle elezioni comunali del 2015. Anche in questo caso, per il giudice, “il fatto non sussiste”.