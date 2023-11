“Hitler aveva ragione”: professoressa sospesa dopo un post contro gli ebrei

Una “storia” su Instagram con la scritta “andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei” è stata pubblicata, e rimossa poco dopo, sul profilo di una docente della scuola superiore internazionale H-Farm di Roncade (Treviso). L’istituto ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti della professoressa di matematica Hanane Hammoud, sospendendola dall’insegnamento. – continua sotto –

L’insegnante, come riporta “Il Corriere del Veneto”, ha ammesso la pubblicazione ai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. La scritta era stata postata a commento di un video che mostrava gli orrori della guerra in Medioriente.

A scoprire la “storia” su Instagram sembra sia stata una studentessa, che lo ha salvato sul proprio cellulare e lo ha mostrato ai genitori. Da qui lo screenshot si è propagato via chat tra le famiglie degli altri studenti.

Hanane Hammoud è nata in Libano dove ha conseguito una laurea in Scienze, poi si è specializzata in matematica all’università americana di Dubai. La docente ha raccontato ai dirigenti scolastici di vivere un momento di forte difficoltà psicologica per la drammatica situazione in Medioriente, dove è in corso da oltre un mese il conflitto nella Striscia di Gaza, un territorio conteso da oltre 70 anni. – continua sotto –

Le giustificazioni fornite, tuttavia, non sono state ritenuti sufficienti dalla dirigenza di H-Farm, che hanno deciso la sua sospensione. Dall’istituto, infatti, hanno fatto sapere che “la docente, come gli studenti, vengono forniti di tutti gli strumenti per ragionare. E gli insegnanti devono anche essere d’esempio”.

Foto LinkedIn