Maddaloni, violenza sulle donne: al Liceo Cortese “Insieme per dire Basta!”

Maddaloni (Caserta) – Il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con sede a Caserta, sarà parte attiva, nella mattinata del 25 novembre, alla celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, promossa ed organizzata dal Liceo Scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni. – continua sotto –

“Insieme per dire basta!” è il titolo dell’assemblea indetta dagli studenti dell’istituto superiore dell’antica Calatia, capeggiati da Vittorio di Sena, per ricordare la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, per commemorare la vita, l’attivismo e soprattutto il coraggio di 3 sorelle: Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, anche soprannominate “mariposas”, ovvero farfalle, che combatterono per la libertà del loro paese e che venero deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

Il dipartimento di Scienze Politiche guidato dal direttore Francesco Eriberto d’Ippolito parteciperà attivamente alla tavola rotonda in programma per le ore 9 nell’aula magna, dove la dirigente scolastica Daniela Tagliafierro accoglierà ospiti, relatori ed esperti, tra i quali il docente universitario Aldo Amirante, delegato alla Terza Missione di Scienze Politiche dell’UniVanvitelli, che concluderà i lavori.

Nel corso della mattinata, coordinata dalla criminologa e giornalista Francesca Beneduce, e a margine degli interventi di Amirante, di Pina Pascarella, presidente dell’associazione “Donare è…amore”; di Lucia Cerullo, presidente dell’associazione “Rise up”; di Alessandra Vigliotti, docente, e dell’editore Giuseppe Vozza, verrà presentato il libro “Il Mare è rosa”, scritto a quattro mani da Vigliotti e Cerullo, che hanno ideato e curato il progetto per conto dell’associazione “Rise Up”.