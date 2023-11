Napoli, alla Federico II bando per il Master di II livello in “Scienza e Governo Amministrazioni e Aziende Pubbliche”

Pubblicato sul sito ufficiale dell’Università Federico II di Napoli il bando per la partecipazione alla seconda edizione del Master Universitario di II Livello GO-AP “Scienza e Governo delle Amministrazioni e delle Aziende Pubbliche” promosso dal DiSP, DiSP Dipartimento di Scienze Politiche – Unina. Coordinatore del Master, il professor Vittorio Amato, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. – continua sotto –

Il Master in Scienza e Governo delle amministrazioni e delle aziende pubbliche ha l’obiettivo di cogliere le numerose sfide, ma anche le enormi opportunità, conseguenti ai notevoli e variegati processi di riforma ed innovazione normativa di cui la Pubblica amministrazione italiana è stata destinataria in tempi più o meno recenti. Si tenga presente, proprio in tal senso, che tali spinte riformatrici hanno interessato le organizzazioni pubbliche sia nel tradizionale ruolo loro ascritto all’interno dei confini nazionali, sia nell’ambito del più vasto quadro internazionale e sovranazionale europeo.

Il Master intende dare ai discenti una formazione professionale e specialistica in particolare rivolgendosi a neolaureati che intendono entrare nella pubblica amministrazione direttamente nelle qualifiche pre-dirigenziali dei diversi comparti (per esempio categoria D negli enti locali), preparandoli anche ai fini di affrontare le prove concorsuali di accesso alla P.A, oltre che a laureati che intendono accedere alla qualifica dirigenziale attraverso il corso concorso della Scuola Nazionale di Amministrazione.

Per 30 partecipanti il Master aderisce alla iniziativa PA 110 e lode in accordo con il protocollo d’intesa tra il ministro della Pubblica Amministrazione e l’Università di Napoli Federico II: www.funzionepubblica.gov.it/ProtUnivNapoliFedericoII.pdf. La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 dicembre 2023, alle ore 12. Il bando: www.unina.it/Scienza_Governo.pdf. Per ulteriori informazioni inviare una mail al seguente indirizzo: claudia.laforesta@unina.it