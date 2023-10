Falciano del Massico, Guardia Costiera sequestra prodotti ittici al mercato

La Guardia Costiera di Mondragone, sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ed in linea con gli obiettivi della Direzione Marittima della Campania, ieri ha sanzionato un venditore ambulante nell’area mercato del Comune di Falciano del Massico mentre vendeva prodotti ittici privi di tracciabilità e in assenza dei requisiti igienico sanitari, tra l’altro utilizzando un furgone sprovvisto dei documenti amministrativi necessari per la vendita ambulante. – continua sotto –

Due le sanzioni amministrative elevate, per un totale complessivo di 3mila euro, e sequestrati 31,5 chili di prodotto ittico di vario genere, successivamente distrutto tramite una ditta specializzata. L’operazione ha visto la collaborazione di personale dell’Asl e della Polizia Locale di Falciano.

Intanto, mentre proseguono i controlli nel settore, la Guardia Costiera raccomanda di evitare l’acquisto di prodotti ittici di dubbia provenienza o illecitamente venduti, diffidando in particolar modo dall’acquisto di prodotti privi di etichettatura e di tracciabilità.