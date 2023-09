Sconti supermercati, ecco l’elenco degli aderenti in tutta Italia

Il “trimestre anti-inflazione” è un’iniziativa del governo che prende il via dall’1 ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2023. – continua sotto –

L’obiettivo è quello di contenere l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

L’iniziativa è stata promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le associazioni di categoria del mondo del largo consumo, della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, dell’industria alimentare e non, dell’artigianato, delle cooperative e del mondo dell’agricoltura.

I prodotti interessati dagli sconti sono circa 300, tra cui pasta, pane, carne, pesce, frutta, verdura, latte, detersivi e prodotti per la cura della persona. I prezzi saranno ridotti fino al 10%, e saranno applicati sia nei supermercati che nei negozi di vicinato. – continua sotto –

L’iniziativa è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori, che hanno sottolineato l’importanza di un intervento per contrastare l’aumento dei prezzi. Tuttavia, alcuni hanno espresso perplessità sull’efficacia dell’iniziativa, sottolineando che l’inflazione è dovuta a fattori strutturali, che non possono essere risolti solo con sconti sui beni di largo consumo. SOTTO L’ELENCO DEGLI ADERENTI, CLICCA SULLA PROVINCIA