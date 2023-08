Cane gli taglia la strada, muore l’imprenditore casertano Daniel Martino

Daniel Martino, imprenditore di 40 anni, originario di Vairano Patenora (Caserta), è morto domenica in un incidente stradale in Abruzzo, mentre percorreva in sella ad una moto la strada statale 80 che collega L’Aquila con il lago di Campotosto, meta frequentatissima dagli appassionati delle due ruote. – continua sotto –

Da quanto si apprende, un cane ha attraversato all’improvviso la strada e il 40enne, alla guida di un’Aprilia da strada, lo ha investito, perdendo il controllo del mezzo e volando per diversi metri, prima di colpire con violenza il guardrail.

Martino è morto sul colpo. Diversi testimoni hanno riferito dell’improvviso attraversamento dell’animale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ed anche l’elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila, che dovranno far luce sulla dinamica dell’incidente.

Martino lascia la moglie e una bambina di due anni. Insieme al padre e al fratello gestiva una concessionaria, con sede a Celano, del marchio John Deere specializzata nella vendita di macchinari per l’agricoltura tra la Campania e l’Abruzzo.