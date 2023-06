Caserta, la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” celebra il 187° anniversario

Caserta – In occasione della ricorrenza del 187esimo anniversario del Corpo dei Bersaglieri, la Brigata “Garibaldi” ha organizzato una serie di attività celebrative presso la caserma “Ferrari Orsi” di Caserta. Tra queste, la cerimonia militare in cui hanno sfilato le Bandiere di Guerra dell’8° Reggimento bersaglieri di Caserta, del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza e, da quest’anno, anche quella del 4° Reparto Comando e Supporti Tattici Bersaglieri. – continua sotto –

La manifestazione militare si è svolta alla presenza delle famiglie dei militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, alla presenza del Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, e del sindaco della città, Carlo Marino, i quali sono stati insigniti dal comandante della “Garibaldi”, generale di brigata Mario Ciorra, del titolo di “Bersagliere ad Honorem”, “per la vicinanza dimostrata in tutte le occasioni ai fanti piumati casertani”.

Nel suo intervento il comandante ha evidenziato come la storia recente abbia visto gli uomini e le donne della “Garibaldi” interpretare un ruolo fondamentale nell’ambito delle missioni assegnate all’Esercito, complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti, sia all’estero sia sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle operazioni “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi” in Campania.

Al termine della cerimonia militare, i reparti bersaglieri della Brigata hanno gareggiato in una competizione ginnico-bersaglieresca, dando prova della propria preparazione fisica e professionale, frutto del costante addestramento svolto in caserma e presso le aree addestrative in Italia e all’estero. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA