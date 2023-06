Sindacalizzazione militari: il “Sim” dei Carabinieri debutta a Caserta

Grande successo del “Sim Campania” che, nella giornata di ieri, ha tenuto ufficialmente, presso la sala briefing del Reparto Carabinieri per la Biodiversità e del Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, la prima assemblea sindacale. Una svolta epocale nella conquista dei diritti e delle libertà sindacali. – continua sotto –

Di grande importanza gli argomenti trattati: libertà di associazione sindacale dei militari; legge sui sindacati militari; struttura centrale e periferica del Dipartimento Tsp e competenze in merito all’adeguamento delle procedure di contrattazione e creazione delle relative aree negoziali per il personale delle Forze armate e Forze di polizia; impatto sulle future pensioni del personale dell’Arma dei Carabinieri della proposta di riforma in discussione al Senato denominata “Norme di perequazione previdenziale per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico” (disegno di legge Gasparri e Stefanelli); trattamento di fine servizio, indennità supplementare, cause di servizio e vittime del dovere; tutela Legale e disciplinare degli iscritti.

Ricca e qualificata la platea in sala. Sono intervenuti il segretario generale nazionale Antonio Serpi, il segretario nazionale Carlo Calabrese, il capo dipartimento cause di servizio e vittime del dovere Vincenzo Piscopo, il commissario straordinario generale Regione Abruzzo e Cna Gianluca Spaziani, il segretario generale “SIM Campania Alessandro Di Giorgio” , il segretario generale aggiunto “Sim Campania Verner Iacobelli”, il segretario generale provinciale “Sim Caserta Giovanni Marino”, il segretario provinciale aggiunto “Sim Caserta Marco Menale” e i segretari regionali “Sim Campania”.

Le associazioni professionali a carattere sindacale entrano ufficialmente all’interno delle caserme con assemblee riconosciute ai sensi dell’articolo 10 della legge numero 46 del 28 aprile 2022, relativa alle Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri, iscritto e non iscritto, potrà partecipare alle assemblee con permessi retribuiti. In merito è stata pubblicata la circolare a firma del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, dalla quale si evince un importante cambiamento di direzione. La neonata legge sulla sindacalizzazione dei militari offre un quadro pressoché completo delle competenze, ovvero delle materie che le associazioni sindacali possono trattare.