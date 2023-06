Estate ad Aversa 2023, eventi culturali e musicali tra giugno e settembre: il programma

Aversa (Caserta) – Con la Festa della Musica, prestigiosa manifestazione internazionale, si è aperto ad Aversa il cartellone dell’Estate che prevede una variegata serie di iniziative che animeranno la città normanna nei mesi più caldi. – continua sotto –

«Sono numerosi gli eventi del cartellone estivo che da giugno a settembre prevede concerti, reading, iniziative sportive, mostre, visite guidate, spettacoli che vengono incontro agli interessi dei cittadini di varie fasce d’età. – commenta l’assessora alla Cultura, Anna Sgueglia – Ancora una volta è stata importante la rete creata con il mondo delle associazioni cittadine ed il supporto di sponsor che hanno permesso di mettere in campo iniziative significative come la “Festa dei maturandi” del 20 giugno al Parco Pozzi che ha coinvolto centinaia di ragazzi o la lunga maratona musicale intitolata “Giovani Talenti e Chitarre in concerto”, curata da maestro Piero Viti, che, il 21 giugno, nella casa natale di Domenico Cimarosa ha visto ospiti giovani promesse della musica e artisti affermati provenienti dal territorio cittadino e da tutta la Campania».

Da giugno a settembre ci saranno iniziative sportive e per il benessere psico-fisico nel Parco Pozzi come lo “Yoga nel parco” ed un torneo di calcio gratuito per bambini, incontri con autore e presentazione di libri, anche accompagnati da un cineforum nei lunedì di settembre, letture sceniche al femminile, iniziative legate all’artigianato, spettacoli di danza che vanno da quella popolare ad un “Gran ballo a palazzo Rebursa” con musiche dell’800 e vestiti d’epoca. Continua nei weekend la mostra sui Normanni già inaugurata a Palazzo Rebursa, mentre a settembre sarà la volta della mostra sul maestro Luigi Vanvitelli ad Aversa a la sua eredità. In una città a naturale vocazione musicale, sono numerosi gli eventi legati alla musica, da quella classica alla musica napoletana, dallo swing al jazz con una importante tavola rotonda, dalla settima edizione della Festa della Tammorra a Savignano alla terza edizione dell’Aversa Guitar Festival.

Gli eventi già programmati saranno inoltre integrati con ulteriori iniziative visto che l’Amministrazione intende riaprire l’Avviso pubblico rivolto a sponsor ed associazioni, poiché, dopo la sua chiusura, sono arrivate ancora svariate proposte per manifestazioni meritevoli di interesse. A seguire il complessivo calendario degli eventi alcuni già svolti nei giorni scorsi ed altri in programma. – continua sotto –